Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a facut un apel catre toti credinciosii sa ramana acasa, de unde sa se roage lui Dumnezeu, in aceasta vreme de pandemie COVID-19.

"Cand vedem acum cata tragedie e in intreaga lume, cand vedem ca nici macar timp de inmormantare nu mai exista, cand vedem aceasta incercare, singura noastra sansa este de a ne obliga libertatea noastra sa respecte poruncile Mantuitorului Hristos. Ati observat ca si in reglementarile legale sunt unele sfatuiri ca, de exemplu, incepand de diseara, sa nu ne mai deplasam, sa ramanem la noi, sa stam sa nu provocam transmiterea acestui virus al mortii", a subliniat acesta.

"Am primit o veste atat de tragica din Italia. (...) In anumite comunitati catolice au murit preotii care au slujit pe cei care erau in suferinta aceasta. (...) Nu suntem singuri in aceasta incercare, suntem cu Mantuitorul Iisus Hristos. Si, daca vom fi constienti asa cum trebuie sa fim si daca ne vom apara pe noi si pe cei dragi ai nostri, aparandu-i si pe cei care nu vor sa se apere si obligandu-i sa inteleaga ca si sfatul este porunca, atunci cand este spre binele nostru al tuturor, ne va ajuta bunul Dumnezeu sa trecem peste toate. (...) Ramaneti acasa, (...) fiti tari in credinta, suntem cu totii impreuna", a mai adaugat inaltul ierarh.