Este vorba despre un pacient care se afla internat la Bucuresti.

Al doilea pacient, in varsta de 74 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes din Bucuresti, transferat fiind de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Acesta suferea de o boala cronica preexistenta pentru care se afla in programul de dializa.

Tot duminica a fost inregistrat primul deces din cauza coronavirusului . Este vorba despre un pacient in varsta de 67 de ani testat pozitiv cu COVID-19 pe data de 18 martie la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la Spitalul de Boli Infectioase Craiova. Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer).