Mesajele preotilor indeamna credinciosii sa vina la biserica, in numar cat mai mare, fara sa tina cont de noile masuri impuse de catre autoritati, in contextul epidemiei de COVID-19.

Ion Arion, preot paroh la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din orasul prahovean Boldesti-Scaieni, a cheamat credinciosii la slujba de duminica printr-un mesaj postat pe Facebook, la putin timp dupa ce Ministrul de Interne a anuntat noile restrictii impuse in contextul pandemiei de coronavirus.

"Ati auzit mai devreme ordonanta militara. Haideti, maine sa fim 100 de credinciosi, la Sfanta Liturghie. Cand vom mai putea sa fim atatia, nu stim. Asa ca macar 100 sa fim maine la biserica. Eu va astept cu multa dragoste la biserica mea, la Scaieni…", a spus preotul Arion in postarea sa.

Ion Arion nu este singurul preot din Prahova care indeamna credinciosii sa vina la slujba, in numar cat mai mare, in timp ce tara se confrunta cu pandemia de coronavirus. Nicu Dinu, preotul paroh de la Poiana Câmpina, a gasit o alta solutie: acesta a desenat in curtea bisericii marcaje de culoare galbena, pentru a evidentia faptul ca enoriasii trebuie sa pastreze distanta de un metru intre ei, atunci cand vin la slujba.

"Nu suntem in afara Bisericii ci in jurul ei, o imbratisam asa cum niciodata nu a mai fost imbratisata! De nenumarate ori ea ne-a aparat in interiorul ei in decursul a 2000 de ani de crestinism, acum noi o vom tine in bratele noastre afara!

In contextul actualei epidemii nu trebuie sa fim neatenti ori nepasatori. Am trasat cate un loc pentru fiecare la distanta legala de 1 metru. In acest fel nicio autoritate civila nu va avea ce sa ne reproseze.

Cu alese doriri de bine si sanatate,

Pr. Paroh Nicu Dinu", a spus acesta intr-o postare pe Facebook.