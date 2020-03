Autoritatile anunta primul caz al unei persoane carantinate obligatoriu pentru ca a iesit din casa in conditiile in care se afla in izolare la domiciliu. Masura a fost luata ca urmare a noilor restrictii anunte sambata, adoptate ulterior prin ordonanta militara.

"Avand in vedere deciziile luate dupa instaurarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, inclusiv inasprirea masurilor pentru respectarea autoizolarii la domiciliu, Politia Capitalei si Directia de Sanatate Publica Bucuresti au luat decizia mutarii unei persoane din izolare la domiciliu, in carantina institutionalizata. In dimineata de 22 martie, in jurul orei 03.00, prin apel 112, o persoana a sesizat ca o femeie a iesit, pe geam, dintr-o locuinta de la parterul blocului. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 13, care au depistat persoana respectiva. Din primele date a rezultat ca aceasta se afla in autoizolare, in locuinta, impreuna cu o alta persoana. A fost anuntata Directia de Sanatate Publica, iar persoana a fost introdusa intr-un centru de carantinare.", se arata in comunicatul transmis de Grupul de comunicare strategica. Citeste si: Cum sa alegi cadoul perfect

