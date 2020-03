In contextul epidemiei de coronavirus, vor fi impuse masuri drastice in tot mai multe tari pentru a obliga oamenii sa stea in casa.

In plina stare de urgenta, autoritatile ies zilnic in spatiile publice pentru a indemna oamenii sa stea cat mai mult in casa, in izolare, pentru a opri raspandirea virusului, insa unii romani nu pot renunta in aceasta perioada la traditia gratarelor. Mai multe familii au iesit, sambata, la iarba verde, in apropiere de Ciorogarla. Acestia s-au intors recent din strainatate si au decis sa se bucure astfel de vremea calda de afara. Distractia le-a fost intrerupta, insa, de venirea unui echipaj de jandarmi care i-a legitimat pe petrecareti si le-a amintit de riscul reprezentate de noul coronavirus, potrivit antena3.ro. Citeste si: Raed Arafat Raed Arafat prevederile Ordonantei militare

