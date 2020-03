Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat ca in nu mai putin de doua saptamani, pretul benzinei si motorinei s-a ieftinit cu 7%.

In aceasta perioada, pretul carburantilor a ajuns sa fie cel mai ieftin din Uniunea Europeana.

"Scadea cotatiei petrolului pe pietele internationale, in urma cu o zi sau doua am avut minimul istoric al cotatiei petrolului, la 25 de dolari barilul, ceea ce nu s-a mai intamplat de zeci de ani. Asta automat a pus presiune si pe pretul benzinei si motorinei de la pompa, de aceea este scaderea aceasta masiva. Este adevarat ca nici in aceasta perioada nu exista consum, dar in Romania, chiar daca nu a existat consum, preturile nu au scazut. (...) De asemenea a scazut si pretul de la energia electrica, ieri era 120 de lei pe megawatt fata de varful cand a fost si 600 de lei pe megawatt", a mentionat oficialul.