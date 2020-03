Autoizolarea la domiciliu a fost impusa tuturor cetatenilor spanioli inca de acum o saptamana, a explicat Romulus Bordea, un roman stabilit in Madrid.

El a mentionat ca oamenii pot iesi din case doar cu masuri de protectie, purtand masca, ochelari si manusi, singuri in masina, si doar pentru a merge la magazin, la farmacie sau la serviciu. Politia, sprijinita de Armata, te poate chestiona in legatura cu locul, durata si scopul iesirii si trebuie sa le prezinti bonul fiscal de la farmacie sau magazin. Pe bon poate fi citita adresa magazinului si ora cand au fost facute cumparaturile.

"Daca mergi la serviciu, trebuie sa ai o adeverinta eliberata de firma unde lucrezi in care se precizeaza faptul ca esti angajat, programul si traseul: adresa de domiciliu – locul de munca si retur. Doar firmele al caror obiect de activitate nu presupune contact direct cu clientii mai sunt deschise", a precizat Romulus Bordea.

"Daca esti prins aiurea pe strazi, poti primi amenda de 3000 de euro.

"Daca esti prins aiurea pe strazi, poti primi amenda de 3000 de euro", a adaugat acesta.

Pana in acest moment, in Spania, au fost inregistrate 21571 de cazuri de persoane infectate cu noul COVID-19 din care 7165 se afla in Madrid. Bilantul deceselor a ajuns la 1093.