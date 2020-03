Lectura sub un minut

Mai multe transporturi de masti de protectie, care au fost comandate din China de catre firme si persoane fizice, au ramas blocate pe aeroportul din Timisoara din cauza birocratiei.

Din cauza faptului ca mastile vin dintr-o zona de risc, cum este considerata in continuare China, expedierea lor catre firme are nevoie de aprobari de la Agentia pentru dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sanatatii.

Conform legislatiei in vigoare, aprobarile ar trebui sa vina in maxim trei zile lucratoare de la momentul trimiterii documentelor, moment in care containerele cu masti de protectie pot fi preluate de destinatari, potrivit antena3.ro