Sambata dimineata, compania aeriana Blue Air a repatriat doua avioane in care se afla mai multi cetateni romani veniti din Torino, zona rosie din Italia.



Pasagerii vor fi preluati de catre autoritati de pe Aeroportul "Mihail Kogalniceanu" si transportati la hoteluri din Mamaia, unde vor sta in carantina 14 zile.

Prima aeronava aterizeaza la ora 10.30 in Romania, cu aproximativ 120 pasageri la bord. A doua aeronava va ajunge la ora 12.00, cu aproximativ 189 pasageri la bord.

"Aeronavele sunt inregistrate in regim de zbor regulat in scopul repatrierii cetatenilor romani in contextul COVID 19 prin vanzare de bilete de catre compania BLUE AIR. Datele privind orele de operare cat si numarul de pasa feri mai pot suferi modificari", a precizat seful punctului de frontiera de la aeroportul "M. Kogalniceanu".