In timp ce guvernele si oficialii medicali fac eforturi pentru a oferi publicului informatii corecte despre noul coronavirus, in mediul online se raspandesc, in acelasi timp, informatii medicale false.

Platforma este folosita pentru a raspandi mesaje care contin adesea un amestec de afirmatii corecte cu unele false, cele din urma fiind demontate de experti medicali. Problema este acum atat de grava incat liderii mondiali cer persoanelor care folosesc aceasta aplicatie sa inceteze sa distribuie informatii neverificate, potrivit hotnews.ro "Cer oamenilor sa inceteze sa partajeze informatii neverificate pe grupurile WhatsApp. Aceste mesaje sperie si induc in eroare oamenii cauzand daune reale. Va rugam sa va obtineti informatiile din surse oficiale, de incredere. Platforma este folosita pentru a raspandi mesaje care contin adesea un amestec de afirmatii corecte cu unele false, cele din urma fiind demontate de experti medicali. Problema este acum atat de acuta incat liderii mondiali cer oamenii sa inceteze sa partajeze informatii neverificate cu ajutorul aplicatiei", a declarat premierul irlandez Leo Varadkar.

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.