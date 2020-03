Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca, saptamana aceasta, aproximativ 200.000 de contracte de munca au fost suspendate din cauza faptului ca multe companii au incetat activitatea.

"Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul Electronic al Evidentei Salariatilor, Revisalul, asa cum este cunoscut, rezulta in acest moment un numar, sigur, situatia este in evolutie, nu o evolutie spre bucuria noastra a tuturor, si anume nu se vede o evolutie ingrijoratoare in acest moment, in sensul ca nu variaza cifrele de la o zi la alta foarte mult. Evidenta pe care o avem la nivelul acestei saptamani ne arata un numar de aproximativ 200.000 de contracte de munca suspendate. Sigur, e o situatie grava, faptul ca 200.000 de oameni nu mai au contractele in plina forta si le au suspendate, in mod evident este o situatie foarte grea. Nu vad schimbari de la o zi la alta, inca. De aceea noi ne-am pregatit cu o estimare in jurul cifrei de 300.000 - 400.000 (contracte de munca suspendate) pentru aceasta perioada, acoperita de decretul presedintelui", a declarat Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru a mentionat ca evolutia pe piata muncii este monitorizata in permanenta, iar banii pentru somajul tehnic sunt disponibili.

"Urmarim in permanenta evolutia lucrurilor si in mod evident vor urma noi decizii, (in) functie de evolutia acestor indicatori. Banii (pentru somaj tehnic) sunt disponibili, Ministerul Finantelor s-a mobilizat, premierul urmareste cu strictete toate aceste decizii si vom lua decizii pe masura ce lucrurile se vor schimba in perioada urmatoare. Pentru moment, vrem sa ajunga cu promptitudine sprijin la primii angajati care se confrunta cu probleme in veniturile de care au nevoie pentru a trai, si daca sunt evolutii vom fi pregatiti sa le facem fata prin noi masuri pe care Guvernul le va lua", a mai spus ministrul Muncii.

Ministrul Muncii ii asigura pe oameni ca Guvernul doreste ca sprijinul sa ajunga cat mai repede la angajatorii care se confrunta acum cu astfel de probleme.

"Certificatul (de situatie de urgenta) se va atribui unor societati comerciale care si-au inchis activitatea ca urmare a deciziilor luate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Va asigur ca toti colegii mei sunt constienti de faptul ca aceste decizii luate de stat, pentru prevenirea raspandirii epidemiei de coronavirus, lasa, dintr-o data, un numar important de salariati intr-o situatie critica. Cand anume se pot duce angajatorii? In prevederile actului normativ se precizeaza ca la inceputul lunii urmatoare, pentru a avea situatia completa a lunii precedente, in cazul de fata luna martie, angajatorii pot accesa resursele prin agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca", a adaugat Violeta Alexandru, potrivit Mediafax.