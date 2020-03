Klaus Iohannis a adresat un mesaj tuturor romanilor, vorbind despre criza pe care o traim si care parea de neconceput acum cateva luni.

Presedintele Romaniei a transmis romanilor un mesaj video, in care vorbeste despre criza prin care traim si care ne face sa fim in "plin razboi." Iohannis apeleaza la capacitatea noastra de a fi uniti, pentru a trece peste criza.

”Dragi romani,

Traim in aceste zile o criza care, in urma cu doar cateva luni, parea de neconceput pentru intreaga omenire. Stiu ca viata fiecaruia dintre noi s-a schimbat si ca in fiecare zi ne este teama pentru sanatatea celor dragi. Pentru a ne proteja am luat si va trebui sa luam in continuare masuri severe.

Sunt multe incertitudini in aceasta perioada, insa exista o certitudine mai presus de orice. Impreuna si doar impreuna vom reusi! Noi, romanii, suntem un popor greu incercat, dar uniti am depasit toate tragediile si am iesit intariti din nenumarate provocari. La fel vom face si acum!

Citeste si: Ministerul Sanatatii: "Mastile din panza/bumbac/tifon nu protejeaza...

Conteaza enorm ca fiecare dintre noi sa urmeze intocmai regulile impuse de autoritati! Protejati-va pe voi si pe cei dragi, pastrati distanta, iar daca va intalniti, nu va mai strangeti mana si nu va mai imbratisati, nu va expuneti si nu ii expuneti pe ceilalti pericolului infectarii!

In aceste zile in care ne aflam in plin razboi pentru pastrarea sanatatii omenirii, eroii nostri din prima linie de aparare sunt medicii si personalul medical. Lor le datoram respectarea cu strictete a recomandarilor, astfel incat munca lor neobosita sa nu fie in zadar. Este vital sa limitam raspandirea acestui virus periculos pentru a le da ragaz medicilor sa-i vindece pe cei infectati.

Sunt profund impresionat de valul de sprijin venit din partea tuturor celor care ajuta medicii si spitalele si sunt alaturi de semenii aflati in dificultate. Atunci cand comunitatea lucreaza impreuna cu autoritatile, intreaga natiune castiga!

Dragi romani,

Citeste si: Iohannis, indemn pentru romanii din diaspora: "Sa nu vina acasa de...

Fiti responsabili! Fiecare efort, oricat de mic, este important pentru a impiedica raspandirea epidemiei. Sa fim solidari in aceste momente grele pentru ca depinde de noi toti sa trecem cu bine situatia in care ne aflam", este mesajul transmis de seful statului.