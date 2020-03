Lectura sub un minut

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca trei romani infectati cu virusul COVID-19 au murit pe teritoriul Italiei.

Pana in acest moment, MAE informeaza ca 29 de cetateni romani, aflati in strainatate, au fost testati pozitiv cu coronavirus.

23 dintre acestia se afla doar in Italia, 2 in Namibia si cate unul in Spania, Luxemburg, irlanda si Tunisia.

