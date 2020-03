Zeci de companii si persoane publice s-au mobilizat pentru a veni in sprijinul autoritatilor in lupta impotriva Covid-19.



Numarul celor infectati cu virusul Covid-19 a ajuns la 308. Autoritatile ne indemna sa ne limitam iesirile si sa lucram de acasa daca putem.

Distantarea sociala si respectarea regulilor de igiena sunt, fara doar si poate, esentiale in limitarea numarului de infectari. Dar, adevarul este ca cei care se lupta din prima linie cu virusul au nevoie de mai mult decat incurajari.

Zeci de companii si persoane publice din Romania au inteles situatia de criza prin care trece tara noastra si au donat bani sau echipamente spitalelor si cadrelor medicale care lupta împotriva coronavirusului.

Corina Neagu si Dana Alexe-Cotet au prelucrat o lista cu persoanele si companiile care merita aplauzele noastre.

"Sa-i enumeram pentru ca merita! Poate iau si altii exemplu! Nu exista suficiente cuvinte pentru a multumi celor care ajuta in aceste zile. Sunteti extraordinari, va multumim! Sigur mai sunt multi altii, lista ramane deschisa. ๐Ÿ™

๐Ÿ‘ OMV Petrom sustine interventia Crucii Rosii Romane in pandemia COVID-19 cu o donatie de 1 milion de euro. Fondurile vor fi folosite pentru achizitia de echipamente de testare.

๐Ÿ‘ Banca Transilvania ofera 300.000 euro pentru achizitia de aparate de ventilatie si echipamente de protectie ce vor ajunge la spitalele din prima linie.

๐Ÿ‘Mastercard sprijina achizitionarea de echipamente speciale pentru preventie si tratare, prin donatia a 100.000 de euro.

๐Ÿ‘Avon Romania doneaza 1,7 tone de produse de igiena (sapunuri lichide si geluri de dus cu formula identica) pentru centrele de carantina din Bucuresti. Compania contribuie si cu o donatie in bani pentru achizitia testelor de confirmare a virusului COVID-19, care vor merge catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf. Parascheva din Iasi.

๐Ÿ‘ Asociatia ”Daruieste viata”, care construieste primul spital din donatii in Bucuresti, a anuntat ca ofera toate donatiile pe care le strange incepand din 11 martie pentru combaterea epidemiei de coronavirus.

๐Ÿ‘ One United Properties doneaza 100.000 de euro - 22 ventilatoare si 1.500 teste rapide CO-VID pentru spitalele din Bucuresti.

๐Ÿ‘ Lantul de farmacii Catena a donat 100.000 de euro catre fondul de urgenta pentru sustinerea sistemului medical romanesc, infiintat la initiativa Organizatiei Salvati Copiii Romania.

๐Ÿ‘Electrica Furnizare contribue cu aproximativ 433.000 lei pentru achizitia de masti sanitare de unica folosinta.

๐Ÿ‘PROFI doneaza 1 000 000 lei pentru dotarea sectiilor ATI.

๐Ÿ‘Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) doneaza suma de 100.000 RON pentru achizitia de materiale dezinfectante, sanitare si de igiena.

๐Ÿ‘ Cadrele didactice de la un liceu din Iasi au fabricat pana acum 1.000 de masti de protectie. Inainte sa fie distribuite spitalelor din Iasi, mastile de protectie sunt sterilizate. Costul de fabricatie al unei astfel de masti e 50 de bani si e acoperit din bugetul local.

๐Ÿ‘Compania Cotnari a donat 50.000 de lei Spitalului de Boli Infectioase din Iasi pentru achizitionarea de echipamente de protectie.

๐Ÿ‘Comunitatea Declic a anuntat ca doneaza suma de 38.175 de euro (184.729 lei) pentru cumpararea de echipamente de protectie pentru personalul medical, aparate de ventilatie si masti de oxigen, in contextul pandemiei de coronavirus.

๐Ÿ‘Fundatia CON-A a anuntat ca va cumpara o linie de analize pentru virusul SARS-CoV-2 si sa o doneze Spitalului Judetean Sibiu.

๐Ÿ‘Grupul TeraPlast doneaza 85.000 de lei spitalelor din Bistrita si Baicoi.

๐Ÿ‘Simona Halep doneaza bani pentru cumpararea de echipamente medicale destinate combaterii coronaviruslui.

๐Ÿ‘ Gigi Becali a cumparat produse, mobilier si ce a mai fost necesar pentru spitalul Matei Bals.

๐Ÿ‘Compania Continental Sibiu doneaza 20.000 de euro care vor fi folositi pentru achizitionarea a 4 containere de triaj epidemiologic, necesare Spitalului Judetean Sibiu in lupta cu COVID-19.

๐Ÿ‘Romgaz: 1.250.000 lei ce vor permite distribuirea in intreaga tara a unui numar de 1.000.000 de masti de protectie.

๐Ÿ‘Transavia anunta ca va achizitiona in regim de urgenta aparatura necesara pentru testele de coronavirus si alte echipamente auxiliare pentru a ajuta Spitalul Judetean Alba.

๐Ÿ‘Compania SmartBill a donat inca 35 de mii de euro, iar compania IT Perspective a sponsorizat achizitia de consumabile si echipament medical in valoare de 132.923lei.

๐Ÿ‘Mrini Eye Hospital pune la dispozitia Spitalului de Boli Infectioase Constanta o clinica mobila. Aceasta va fi plasata in curtea Spitalului de Boli Infectioase, pentru a ajuta la trierea pacientilor si depistarea rapida a persoanelor infectate.

๐Ÿ‘ Aegon Romania achizitioneaza doua izolete pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj.

๐Ÿ‘Grupul Agricola a contribuit cu 60.000 de euro pentru amenajarea si dotarea unui laborator de microbiologie pentru testarea COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgente Bacau, dar si cu materiale de protectie si de igiena pentru Comitetul Judetean de Urgenta."

๐Ÿ‘ Fundatia Globalworth doneaza 200.000 de euro pentru lupta imptriva Covid 19.

๐Ÿ‘ Mihaela Buzarnescu (120 WTA, 31 de ani) va dona o suma de bani Spitalului Doctor Dimitrie Gerota din Bucuresti.

๐Ÿ‘Casa Share din Iasi doneaza 55.000$ pentru aparatul de testare si teste; 8200€ si 900 de masti speciale pentru medici si asistente ajunse deja la Spitalul de Boli Infectioase.

๐Ÿ‘ Andra va face o donatie de 20.000 euro, suma ce va ajunge la Institutul National de Boli Infectioase Prof. ”Matei Bals” din Bucuresti.

๐Ÿ‘ Biserica vine in ajutor cu spatii pentru carantina si alimente.

๐Ÿ‘ Autonom ofera gratuit inchirieri de masini din flota proprie ONG-urilor si fundatiilor care au nevoie de mobilitate in lupta contra coronavirusului.

๐Ÿ‘ Asociatia Zi de Bine a donat catre spitalul din Brasov.

๐Ÿ‘ Compania clujeana de IT Fortech doneaza 50.000 euro si sprijina lupta cu COVID-19.

๐Ÿ‘ Aqua Carpatica โœ”๏ธasigura necesarul de apa pentru spitalele de boli infectioase din toata tara (Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Targu Mures, Craiova, Constanta si Iasi), dar si pentru sectia de oncopediatrie a spitalului Marie Curie din Bucuresti; โœ”๏ธdoneaza 50.000 de masti de protectie, 50.000 de manusi si 50.000 de botosi pentru personalul medical.

๐Ÿ‘ Fundatia H&M doneaza 500.000 de dolari Fondului de solidaritate pentru raspunsul la COVID-19 pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii, lansat vineri de Fundatia Natiunilor Unite.

๐Ÿ‘ O suta de mii de recoltoare necesare in testarea coronavirusului, donate de Kaufland Romania si Lidl Romania.

๐Ÿ‘ Restaurant Casa Brasoveana sprijina medicii din prima linie de la Spitalul de Boli Infectioase Brasov, care vor oferi ajutor persoanelor diagnosticate cu COVID-19. De luni vor pregati zilnic 64 de meniuri GRATUITE pentru acesti medici.

๐Ÿ‘ Bogdan Micu din Brasov a cumparat masti de 10.000 € si le-a distribuit unde a fost nevoie.

๐Ÿ‘ In Brasov firma de transport M&M a oferit voluntar masinile si angajatii pentru transport materiale medicale, medici, alimente.

๐Ÿ‘ In Sibiu Gamma Construct, Magnolia Residence, Bilstein, Tehnolemn, Compa SA au donat sume importante pentru a sprijini spitalul judetean Sibiu. Fundatia Comunitara Sibiu este nucleul care strange in jur oamenii frumosi ai orasului.

๐Ÿ‘ Asociatia “Daruieste Aripi” din Constanta a achizitionat pentru spitalul de boli infectioase din Constanta necesarul de echipamente pentru medici, dar si pentru pacienti.

๐Ÿ‘ Universitatea Suceava doneaza spitalului un intreg laborator de testare.

๐Ÿ‘ Firma Polisea din Craiova ofera sprijin financiar pentru achizitia de filtre pentru aparatura de ventilatie medicala sau alte consumabile, inclusiv mijloace pentru protectia personalului din sectiile de terapie intensiva, prin virarea sumei corespunzatoare in contul Asociatiei "Medici pentru viata copiilor" reprezentata de Dl. Doctor Eleodor Daniel Carstoiu.

๐Ÿ‘Velvet Queen Atelier din Botosani sprijina p personalul Spitalului Judetean printr-o donatie de masti confectionate din bumbac 100%, care pot fi reutilizate prin sterilizare.

๐Ÿ‘ Deputatul liberal Mihai Culeafa va dona indemnizatia parlamentara in valoare de 11.000 de lei catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, intr-o incercare de a sprijini eforturile unitatii medicale in lupta cu COVID-19.

๐Ÿ‘ Muncitorii de la Edith Val, un atelier de design vestimentar din Iasi, realizeaza gratuit masti pentru medicii romani.

๐Ÿ‘ Arhiepiscopia Ortodoxa a Clujului, prin cele patru cantine sociale pe care le are va oferi in mod gratuit, la cerere, hrana la domiciliu pentru persoanele varstince si bolnave, aflate in autoizolare. De asemenea, Arhiepiscopia va pune la dispozitie autoritatilor publice, pentru cazarea persoanelor in carantina, Centrul Misionar Social ”Ioan Bunea” din Sangeorz Bai, cu o capacitate de 70 de locuri, iar la nevoie spatiile de cazare de la Manastirea Parva (Jud. Bistrita-Nasaud) – 200 de locuri si Manastirea Piatra Craiului (Jud. Cluj) – 70 de locuri.

๐Ÿ‘ Merci Charity Boutique, atelierul si Zana Merciluta, la cererea Institutul Oncologic Bucuresti, va functiona doar pentru a produce masti pentru spital (copii si adulti), oferite gratuit.

๐Ÿ‘ Omul de afaceri Stefan Mandachi isi ofera gratuit hotelul, pentru cadrele medicale si politistii care lupta cu coronavirusul.

๐Ÿ‘ Pana in 21 martie, Antibiotice Iasi va face donatii pentru sapte spitale iesene. Este vorba de un ajutor financiar de 300.000 de lei si medicamente puse la dispozitie in functie de necesitatile fiecarui spital.

๐Ÿ‘ Medicul Adina Alberts a anuntat, printr-o postare in social media, ca va pune la dispozitia tuturor romanilor clinica sa. Se va asigura ca toti vor primi tratamentul necesar, total gratuit, pentru a invinge cumplitul virus.

๐Ÿ‘ Peste 200 de studenti la Medicina s-au oferit voluntari pentru a lupta impotriva coronavirusului

. ๐Ÿ‘ Casa Regala anunta ca va pune gratuit la dispozitia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta spatii individuale de cazare in unitatile hoteliere si vilele de pe Domeniul Regal Peles, pentru persoanele care vor fi nevoite sa stea in carantina din cauza epidemiei de coronavirus.

๐Ÿ‘ BRD – Groupe Société Générale continua actiunile de sprijin, prin donarea sumei de 1,7 milioane lei pentru sectorul medical si a sumei de 300.000 de lei pentru sectorul cultural independent. #reusimimpreuna #solidaritate