Meteorologii anunta ca in acest weekend vremea se schimba brusc, temperaturile de vineri si sambata de pana la 23 de grade Celsius ajungand sa scada pana spre 3 - 4 grade Celsius. Duminica va ninge, va fi lapovita si vant puternic in intreaga tara.

Temperaturi inregistrate vineri sunt normale pentru aceasta perioada, cu maxime de pana la 23 de grade Celsius.

Sambata, temperaturile se mentin ridicate in Muntenia, 22 – 23 grade Celsius, dar in nord nu vor fi mai mult de 11 – 12 grade Celsius. Acolo vor fi averse, descarcari electrice si vantul va sufla in rafale.

In noaptea de sambata spre duminica, vremea se va schimba, temperaturile vor scadea accentuat, ploile se vor transforma in ninsoare in Maramures, Transilvania, Crisana si Moldova. In Carpatii Orientali se va depune strat consistent de zapada.

Duminica vor fi cu pana la 10 grade Celsius mai putin fata de ziua de sambata. Vor fi precipitatii mixte, lapovita si ninsoare in nord, centru si nord-est.

Luni vor fi precipitatii mixte in sud, sud-est, iar in restul tarii vor predomina ninsorile.

In Bucuresti, vremea va fi frumoasa pana sambata seara, iar duminica temperaturile vor ajunge la maxime de 3 - 4 grade Celsius.

Duminica va ploua, noaptea vor fi lapovita si ninsoare, iar luni va ninge.

Vremea va incepe sa se incalzeasca usor, incepand de miercuri, potrivit digi24.ro