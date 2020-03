Mihai Chirica, primarul Iasiului, a declarat, in cadrul postului local de televiziune, ca isi face saptamanal testul pentru coronavirus, motivand ca nu vrea sa-si puna in pericol nici sanatatea, nici colegii. In acest moment, in Romania, sunt disponibile foarte putine teste pentru coronavirus, in raport cu persoanele suspecte.

Testarea este destinata persoanelor care prezinta simptome clare precum stare de rau general, febra si pentru cei cu care au intrat in contact direct. Un medic iesean s-a declarat socat de dezvaluirea primarului: „Este incredibil ce aud! Deci eu, stat, impun medicilor de ATI suspecti sa stea 14 zile in carantina, desi stiu ca voi avea nevoie de ei si ii pot testa, si testez la cerere un primar?”. „In calitate de primar si coordonator al Situatiilor de Urgenta pe Municipiul Iasi, mi-am facut testul si ieri si il fac saptamanal, ca sa nu-mi infestez colegii”, a mentionat Mihai Chirica. Citeste si: Ministerul Sanatatii: "Mastile din panza/bumbac/tifon nu protejeaza...

Te-ar putea interesa si: