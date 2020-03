Numarul unic de urgenta 112 este luat cu asalt in aceste zile, iar intre cei care apeleaza se regasesc si multi oameni care fac abuzuri.

Numarul unic de urgenta, 112, este destinat, dupa cum arata si definitia acestuia, pentru urgente.

Cu toate acestea, o multime de oameni suna pentru a raporta probleme ce nu au vreo legatura cu acest serviciu si nici nu sunt urgente, astfel ca pun presiune pe sistem.

Cei care vor sa afle mai multe despre coronavirus pot apela gratuit linia Telverde - 0800.800.358.

Intr-un comunicat al STS; se arata ca intre 25 februarie si 18 martie, au fost facute peste 12.000 de apeluri al caror subiect era coronavirusul, fara sa existe vreo urgenta reala, arata stiripesurse.ro.

Cei de la STS tin sa mentioneze ca glumele si apelurile abuzive la 112 se sanctioneaza cu amenzi de pana la 5000 de lei.

STS a oferit si o lista a celor mai absurde apeluri pe care personalul 112 le-a primit in ultima perioada:

1. Un apelant al numarului 112 a dorit sa afle daca „mai merg trenurile” si daca „poate merge in alt oras?”;

2. Un apelant a sunat la numarul de urgenta pentru a intreba daca „este deschisa posta”;

3. O persoana a dorit sa afle daca poate merge „luni la banca”, avand in vedere declararea starii de urgenta;

4. O persoana a sunat la 112 sa anunte ca „un var a venit din Italia si este bolnav de coronavirus”, apoi a inchis imediat telefonul. La reapelarea operatorului STS, persoana a recunoscut ca „se joaca fiindca este smecher”;

5. Un apelant fumator, aflat in izolare, a sesizat la numarul de urgenta ca nu mai are tigari si vrea ca cineva sa mearga sa ii duca la domiciliu;

6. Suparat ca a fost parasit de concubina, un cetatean a anuntat ca femeia „s-a intors acum 2 zile din Italia si are febra”;

7. Un barbat a sunat la 112 pentru a afla ce restrictii sunt „pentru ca urmeaza sa fac nunta”.

8. O persoana aflata in carantina la domiciliu a intrebat la 112 daca poate iesi 2-3 minute in fata blocului;

9. Mai multi apelanti au sunat sa anunte lipsa banilor sau a hranei;

10. Un cetatean a dorit sa stie daca „se fac teste la domiciliu” pentru ca si el doreste un astfel de test;

11. O femeie a anuntat ca a venit din Franta un barbat „clandestin cu o masina”. Desi barbatul respectiv nu a parasit locuinta, femeia era revoltata „de ce nu a fost sechestrat la vama?”;

12. O persoana a sesizat la 112 ca este tinuta abuziv in casa din cauza coronavirusului si nu are mancare pentru pisica. Aceasta a amenintat ca va lua legatura cu televiziunile pentru a semnala acest abuz;

13. O persoana aflata in izolare la domiciliu, venita din Belgia, a sunat la 112 sa solicite o zi de invoire pentru a merge intr-o alta localitate unde trebuia sa semneze un contract;

14. Un apelant a sunat sa afle in ce conditii poate sa organizeze o pomana cu mai multe persoane, ca urmare a unui deces in familie;

15. O persoana a dorit sa afle de unde poate obtine o adeverinta prin care sa se ateste faptul ca nu este confirmata cu coronavirus;

16. O doamna a dorit sa afle daca este obligatorie carantina in situatia in care sotul ei vrea sa plece in Olanda si sa se intoarca in Romania;

17. Un angajat al unei spalatorii auto a intrebat la 112 daca are dreptul sa nu vina la serviciu pe durata starii de urgenta;

18. Un cetatean a sunt sa intrebe: „De ce nu inchid toate fabricile? Ca unii colegi nu vor sa recunoasca faptul ca li s-au intors rudele din strainatate”;

19. Un barbat a intrebat daca „are voie vecinul sa cheme zugravii sa zugraveasca, avand in vedere ca e situatie de urgenta?”;

20. O persoana a sunat la 112 sa intrebe daca „izolarea unui membru implica izolarea familiei” sau „Eu raman in izolare, dar sotia se poate duce la cumparaturi?”