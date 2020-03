Un document in care se vorbeste despre limitarea drastica a deplasarilor a fost scurs in online, iar autoritatile au oferit deja clarificari.



In ultima ora, a inceput sa circule pe internet un document de la MAI si DSU, care vorbeste despre Hotararea nr. 14 din 20.03.2020, cu privire la gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei.

In acest document, se arata ca s-au decis urmatoarele:

Art. 1 (1) Sunt interzise deplasarile persoanelor in afara domiciliului/resedintei cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea intre domiciliu si locul de munca, atunci cand activitatea profesionala este esentiala, si nu poate fi organizata sub forma de lucru la distanta (cu prezentarea unei Adeverinte permanenta de la angajator, anexata) sau deplasare iinteres profesional care nu poate fi amanata (cu ordin de deplasare de la angajator),

b) consult medical de specialitate care nu poate fi amanat;

c) deplasare pentru cumparaturi de stricta necesitate la unitati comerciale din zona de domiciliu,

d) deplasare pentru asigurarea asistentei pentru persoane in varsta, vulnerabile sau pentru insotirea copiilor;

e) alte motive care justifica urgenta, cu detalierea explicita a traseului declarat, pe baza declaratiei, completate in prealabil, pentru a putea fi prezentata autoritatilor de control.

f) deplasare scurta, langa domiciliu, pentru desfasurarea de activitati fizice individuale, in aer liber, cu excluderea oricarei forme de activitate sportiva colectiva,

g) deplasare scurta, langa domiciliu, legata de nevoile animalelor de companie,

(2) Deplasarile mentionate la lit. b) – f) sunt permise doar pe baza Declaratiei, anexa la prezenta hotarare, completata in prealabil.

(3) Este permisa deplasarea persoanelor insotite de copii minori sau prezenta copiilor minori in autovehicul, alaturi de parinti/bunici, atunci cand nu pot fi lasati singuri sau cu alta persoana care sa-i supravegheze.

Art. 2 Persoanele au dreptul de a-si alege locatia in care vor domicilia pe perioada in care se mentin restrictiile de deplasare si au obligatia de a informa, motivat, sectia de politie de care apartin, cu 48 de ore inainte, in situatia in care decid, motivat, schimbarea acesteia.

Precizarile autoritatilor

Cu toate acestea, autoritatile au venit rapid cu precizari, deoarece acesta nu este un document activ, care sa produca efecte, ci este un document destinat analizei grupului de lucru tehnico-stiintific al CNSSU. Raed Arafat a publicat pe Facebook un mesaj in care descrie specificul acestui document, dar si faptul ca acesta va fi supus analizei, iar ca unele masuri ar putea fi implementate si altele nu.

”De aceea, rog populatia sa nu ia in considerare nimic din ce se publica in spatiul public pana nu este adoptat si explicat de autoritati. Proiectul raspandit recent este doar un proiect care nu este adoptat si care cu siguranta poate suferi inca multe modificari.

Din pacate iresponsabiliateta persoanei care a facut acest proiect public cand acesta este inca pe masa discutiilor este una evidenta, inducand populatia in eroare si panica fara rost si impiedicand un proces de consultare sa fie finalizat coect si in liniste”, a transmis Raed Arafat pe Facebook.

Asadar, nu te panica si consulta doar surse de incredere pentru vestile care circula in aceste zile pe internet.