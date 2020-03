Dan Barbu, biciclist, membru al echipei Tomis Bike Constanta si voluntar la Crucea Rosie, face cumparaturi gratuite pentru persoanele depistate pozitiv cu virusul COVID-19, aflate in izolare la domiciliu.

Dan isi risca viata in fiecare zi pentru a-i ajuta pe oamenii care au fost afectati de virusul COVID-19 si nu isi pot face singuri cumparaturile.

"Prietenul si colegul nostru Dan Barbu din echipa Tomis Bike Constanta isi risca sanatatea si viata pentru a fi alaturi de persoanele care sunt depistate pozitiv cu virusul Covid 19, oameni care sunt izolati la domiciliu si nu isi pot face cumparaturile sau nu isi pot cumpara de la farmacie cele necesare. Ai tot respectul nostru Dan Barbu si suntem mandrii ca te avem in echipa noastra", se arata intr-o postare pe Facebook a echipei Tomis Bike Constanta.



"Daca vedeti o persoana pe bicicleta cu insemnele CRUCEA ROSIE ROMANA sunt eu VOLUNTAR in misiune nu va speriati stati acasa am eu grija sa ajung la cei care cer ajutor la Crucea Rosie Constanta, pentru a le face cumparaturi! alimente si medicamente in special persoanele care sunt suspecte de Corona virus si sunt izolate la domiciliu si persoanelor in varsta si cu probleme locomotorii", a declarat Dan Barbu.