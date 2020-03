Femeia in varsta de 80 de ani din comuna Borsa, judetul Maramures, primul cetatean roman care a murit de coronavirus, in Italia, a fost adusa in tara de membrii familiei, fara stirea autoritatilor romane. Cele doua au fost inmormantate fara preot.

Sorin Timis, primarul comunei Borsa, a declarat, vineri, ca transportul avea la baza actele perfect legale obtinute de la statul italian, care au permis sa fie duse sicriele sigilate pana in Borsa.

„Familia femeii de 80 de ani din Borsa, care a decedat in Italia confirmata cu coronavirus, a decis sa aduca in tara, pe cont propriu, sicriul cu trupul neinsufletit al acesteia si al surorii sale de 75 de ani, pe care a ingrijit-o. Cele doua sicrie au ajuns joi la Borsa, aduse de o firma de transport de pompe funebre din comuna, iar femeile au fost ingropate in cimitir fara preot. Transportul avea acte perfect legale obtinute de la statul italian, care au permis sa fie duse sicriele sigilate pana in Borsa. Autoritatile romane nu au stiut nimic despre aducerea acestor sicrie in tara”, a spus Sorin Timis.

De asemenea, acesta a mentionat ca principalii vinovati in acest caz sunt autoritatile din Italia care nu ar fi trebuit sa aprobe repatrierea celor doua sicrie in Romania.

Dan Buca, purtatorul de cuvant al Prefecturii Maramures, a declarat ca transportul mortuar a ajuns, joi, in punctul de frontiera de la Petea si i s-a permis intrarea in tara in conditiile in care toate actele emise de autoritatile italiene - autorizatii si pasapoartele mortuare, avize de transport si identificare, erau in ordine.

„Masina cu cele doua sicrie sigilate a fost insotita de politie si jandarmi pana la Borsa. Nimeni nu a stiu nimic despre acel transport, nicio autoritate, nici DSP, nici Prefectura, familia a fost cea care a decis sa aduca sicriele in tara pe cont propriu cu o firma de pompe funebre din Borsa, fara sa anunte pe nimeni”, a spus Dan Buca.

Acesta a precizat ca masina respectiva de transport mortuar a fost dezinfectata iar soferul a intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile.

„Inhumarea a fost fara preot si cu un singur membru de familie prezent. Tot ce s-a folosit la cimitir in procesul de inhumare, cazmale, franghii, a ramas in groapa”, a precizat purtatorul de cuvant al Prefecturii Maramures.