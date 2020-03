Tarom a raspuns solicitarii Santierului Naval Braila si a ajutat 23 de italieni sa se intoarca in tara. La intoarcere, aeronava a adus inapoi 122 de romani care lucrau la sucursala italiana a aceleasi companii.

Aeronava Tarom a decolat joi de pe Aeroportul Otopeni si a aterizat în Venetia la ora locala 15:00. Avionul a transportat 23 de italieni blocati in tara din cauza pandemiei de coronavirus. Aeronava a revenit in tara cu 122 de romani blocati in Italia.

Pentru a preveni raspandirea virusului, aeronava a trecut prin toate procedurile de dezinfectie inainte si dupa fiecare segment de zbor, iar echipajul si pasagerii au fost instruiti cu privire la masurile de siguranta.

"Ne aflam intr-un moment in care facem apel, mai mult ca oricand, la responsabilitate, atat individuala, cat si corporativa. Initiativa companiei care detine Santierul Naval Braila de a ramane alaturi de angajatii sai, si de a-i aduce acasa, este pentru noi exemplul solidaritatii despre care vorbim in aceste zile. Ne-am bucurat sa putem contribui la acest demers impreuna cu entitatile din cadrul Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Afacerilor Interne si Prefectura Braila, iar cu sprijinul DSU ne-am asigurat ca toti pasagerii, dar si echipajul nostru de zbor, au calatorit in siguranta”, a declarat Directorul General TAROM, George Barbu potrivit Mediafax.