La Directia Regionale a Finantelor Publice Brasov - Trezoreria Brasov a fost inregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus. Ulterior, a fost comunicat si Directiei de Sanatate Publica.

"Precizam ca functionarul in cauza nu desfasura activitate cu publicul.

Au fost dispuse, ca masuri imediate, dezinfectia tuturor spatiilor din cadrul DGRFP Brasov, izolarea la domiciliu a angajatilor care au avut contact cu persoana diagnosticata pozitiv, informarea structurilor din subordine pentru adoptarea oricaror masuri pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID-19).

Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmareste cu atentie evolutia situatiei actuale si intreprinde toate masurile necesare astfel incat atat contribuabilii, cat si angajatii, sa fie in siguranta in unitatile fiscale", se arata in comunicatul citat de antena3.ro