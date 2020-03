Epidemia de gripa care a pus stapanire asupra Romaniei in anul 1935 este considerata ca fiind una dintre cele mai grave din istorie, cu peste 46.000 de victime.

"Epidemia de gripa din Romania din iarna 1934 - 1935, cea mai grava dupa cea din 1918, pentru care insa nu exista cifre precise, a cuprins intreaga tara intr-o saptamana. A durat 4 luni, a imbolnavit aproape 240.000 de romani si a omorat peste 46.000, in special copii si tineri, mai mult barbati decat femei si intr-o proportie mai mare in mediul rural decat in cel urban", spune istoricul Adrian Cioflanca.

Studiul elaborat in ”Buletin Eugenic si Biopolitic” editat de Subsectia Eugenica si Biopolitica a ”ASTREI” si Institutul de Igiena si Igiena Sociala mentioneaza ca primele cazuri de epidemie inregistrate in tara au fost descoperite in Dobrogea, in decembrie 1934.



”Invaziunea gripei din 1935 a fost destul de rapida, in timp de o saptamana, de la 16-23 ianuarie a cuprins intraga tara. Epidemia a aparut intai in municipii, in aglomeratiuni mari deci. Aici si-a format nucleele initiale, de unde iradiind in mediul rural, au derivat focarele secundare. In saptamana de la 16 - 23 ianuarie, morbiditatea in mediul urban a fost de 624,6 la 100.000 de loc., pe cand in cel rural a fost de numai 290,4. Epidemia a avut maximum de frecventa, dupa o simpla inspectie a proportiilor, intre 1-23 februarie, iar ziua mediana a avut-o in 14 februarie, ceea ce inseamna ca extensiunea pana a ajunge la apogeu a avut nevoie de o saptamana, adica de intervalul de la 24-31 ianuarie”, se arata in sudiu, citat de adevarul.ro

Cercetatorii sustin ca epidemia a fost adusa din America de Sud, dupa prin SUA direct in Romania unde a intrat pe caile maritime si fluviale din sud-estul tarii.

Au fost declarate oficial 239.613 cazuri si peste 46.000 de victime si a fost mult mai grava in mediul rural decat in cel urban. Mai mult de jumatate dintre decese, circa 24.000, s-au inregistrat la copiii cu varsta de pana la 9 ani. Grupa cea mai afectata a fost cea cu varsta intre 1 si 4 ani, cu 13.340 de decese.