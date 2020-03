Temperaturile mari si umiditatea pot reduce la jumatate fenomenul raspandirii noului coronavirus.

Un grup de cercetatori chinezi au examinat evolutia epidemiei de COVID-19 in mai multe tari, pe masura ce temperaturile cresc in aceasta perioada. Oamenii de stiinta au analizat modul in care au crescut focarele de infectie in 100 de orase din China, tinand cont de temperaturile inregistrate acolo.

Acestia au studiat si faptul ca virusul COVID-19 s-a raspandit in tari precum Japonia, Iran si Coreea de Sud in care s-au inregistrat temperaturi si niveluri de umiditate scazute si unde focarele de imbolnaviri au fost unele severe.

Temperaturile de 30 de grade si umiditatea de 71%, ar reduce la jumatate nivelul de raspandire a COVID-19.

„La temperaturi scazute, rata de raspandire a virusului este intre 2 si 3. Cand temperatura a crescut doar cu un grad Celsius, spre exemplu. iar umiditatea, cu 1%, rata a scazut cu 0,0383, respectiv 0,0224. Astfel, daca acel numar scade sub 1.0, inseamna ca virusul moare mai repede decat se reproduce”, se arata in studiu.