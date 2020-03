Trei detinuti din penitenciarul Satu Mare au murit si alti doi au fost raniti dupa ce au dat foc saltelelor din celula.

Detinutii s-au revoltat deoarece au fost oprite vizitele ca urmare a instituirii starii de urgenta.

Potrivit comunicatului de presa emis de Administratia Națională a Penitenciarelor, trei persoane si-au pierdut viata, in timp ce alte 2 se afla in stare grava la spital. Celelalte 5 persoane aflate in aceeasi camera de detinere se afla in afara oricarui pericol.

Pentru stingerea incendiului au intervenit 3 autospeciale. La fata locului au fost prezente si 3 ambulante SMURD si 4 ambulante SAJ.