Cateva sute de litri de dezinfectant au fost furati in timp ce erau transportati catre doua spitale din Romania.

Dezinfectantul ar trebui sa ajunga la un spital din Lugoj si la unul din Hunedoara. Cu toate acestea, undeva intre Ilfov si destinatii, dezinfectantul a fost furat.

In Lugoj ar fi trebuit sa ajunga 115 litri de dezinfectant, conform managerului Spitalului Municipal, Erwin Floroni. Acesta a fost anuntat ca transportul nu va mai ajunge la spital, deoarece produsul a fost furat.

”Am facut comanda la o firma din Ilfov, sa ne aduca dezinfectant. Am comandat 115 litri si am vazut ca nu mai ajunge la noi. Am dat telefoane la firma de la care am comandat, apoi la firma de curierat care ar fi trebuit sa transporte si in cele din urma am aflat ca dezinfectantul a disparut pe drum. Firma de la care am comandat a spus ca ne dau cantitatea ceruta, dar sa trimitem noi pe cineva sa o ridice. Acum e cineva pe drum sa ridice cantitatea de dezinfectant”, a declarat managerul spitalului, citat de stirileprotv.ro.

Acesta mai spune ca nu stie unde si cand, mai exact, a fost furat dezinfectantul, dar si ca firma care se ocupa de livrare ar trebui sa sesizeze autoritatile.

In acelasi transport era dezinfectant si pentru un alt spital, din judetul Hunedoara. Si acest dezinfectant a fost furat.