Andreea Esca, prezentatoarea stirilor PROTV, a transmis un mesaj adresat parintilor si elevilor, in cadrul unei campanii realizate de Ministerul Educatiei, pentru a-i responsabiliza pe tineri si a-i face sa stea in casa.

Mesajul Andreei Esca:

"Dragi elevi, dragi parinti stiu ca este o perioada foarte complicata pentru voi toti, deoarece s-au inchis scolile si trebuie sa stati in casa. Dar credeti-ma ca este foarte important sa intelegeti de ce trebuie sa facem acest lucru.

Este un virus foarte, foarte perfid, care se transmite foarte usor si care poate provoca o boala extrem de repede. Nu ne dorim sa ni se intample asta, nu dorim sa se intample asta nici parintilor nostri si nici bunicilor nostri, asa incat putem sa facem un efort sa stam putin in casa.

Trebuie sa va faceti lectiile, in acest timp, si sunt convinsa ca fiecare scoala in parte va va transmite in ce fel veti face acest lucru. Si cand va plictisiti de atatea lectii, sau pur si simplu simtiti ca va invartiti ca un leu in cusca in casa, puteti sa va jucati, online, in retea, asa cum stiu ca faceti toti de la copilul meu.

Va rog sa luati jocurile in joaca, dar sa nu luati si acest virus in joaca. Chiar nu e o joaca. Aratati ca va pasa!".