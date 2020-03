Lectura sub un minut

Guvernul SUA a realizat un studiu prin care au demonstrat ca noul coronavirus rezista cel mai mult pe suprafete din plastic sau din otel. Bacteriile traiesc cel mai putin pe carton, mai exact 24 de ore. In aer, virusul poate rezista pana la trei ore.

Studiul realizat arata ca pe suprafetele din plastic si pe cele din otel inoxidabil coronavirusul poate rezista aproximativ trei zile. Pe carton sau cupru ramane doar 24 de ore.

Cercetatorii americani au analizat evolutia virusului in aer si au ajuns la concluzia ca particulele contaminate in aer se regasesc in aceeasi forma si dupa trei ore.

Potrivit altor experti, virusul apare in aer atunci cand o persoane deja infectata stranuta sau tuseste, iar aceste microparticule pot rezista doar cateva secunde.