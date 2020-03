Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca va micsora numarul tramvaielor, autobuzelor si troleibuzelor din trafic pentru a proteja calatorii.

"Am luat si noi un set de masuri care deriva, unele dintre ele, din textul decretului pentru situatii de urgenta si altele in urma decizilor luate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Trebuie sa redimensionam parcul auto. Astazi, in jurul pranzului, anuntam dispozitia si oficial. Trebuie sa ii protejam in primul rand pe calatori, dar sunt din ce in ce mai putini in aceste zile, pentru ca au inteles mesajul autoritatilor de a nu face acele drumuri care nu sunt obligatorii, si trebuie sa ii protejam si pe conducatorii auto, pentru a nu intra la un moment dat in siuatia in care sa nu aiba cine sa mai conduca autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele", a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea sustine ca, in ultimele zile, s-a redus oricum numarul calatorilor.

"Incepand de maine dimineata se va reduce parcul auto al STB, dar nu este un motiv de ingrijorare, pentru ca in ultimele zile s-a redus simtitor numarul calatorilor. Realizam dezinfectii in fiecare zi, chiar de cateva ori pe zi, protejam calatorii si conducatorii auto", a mai declarat Gabriela Firea, potrivit adevarul.ro.