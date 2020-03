Un senator PMP sugereaza ca persoanele aflate in carantina sau in autoizolare ar putea fi monitorizate cu ajutorul bratarilor electronice.

Lucian Iliescu, senator din partea Partidului Miscarea Populara, a facut o solicitare catre Ministerul de Interne.

Astfel, senatorul cere ca MAI sa monitorizeze cu ajutorul bratarilor electronice persoanele care sunt aflate in carantina sau in autoizolare, din cauza noului coronavirus.

”Am urmarit materialele de presa in care niste inconstienti incalca cu buna stiinta regulile de carantina si autoizolare impuse de autoritati si umbla liberi. Daca acesti indivizi nu constientizeaza ca sunt o “bomba” la adresa tuturor cetatenilor acestei tari, autoritatile ar trebui sa ia masuri drastice.

Pe aceasta cale SOLICIT Ministrului de Interne ca toti cei aflati in carantina sau autoizolare sa fie monitorizati prin BRATARI ELECTRONICE. Stiu ca e un efort urias din punct de vedere economic, dar sa nu uitam cati bani cheltuie statul cu fiecare persoana infectata aflata pe patul de spital. Achizitia de bratari electronice se impune imediat si orice zi de intarziere reprezinta un atentat la siguranta noastra a tuturor! Doar cu masuri drastice si imediate vom putea lupta cu aceasta epidemie raspandita in primul rand de cei inconstienti si iresponsabili”, este mesajul pe care l-a postat senatorul pe Facebook.

Totusi, e foarte posibil ca masura ceruta de acesta sa nu poata fi implementata la scara larga, mai ales pe masura ce numarul celor carantinati sau autoizolati ar putea trece de mii de persoane.