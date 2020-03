Dana Budeanu a vorbit in rubrica sa, "Verdict politic", despre reintoarcerea in tara a romanilor din diaspora si felul in care Guvernul ar trebui sa gestioneze situatia.

"Marea problema numita diaspora in aceste zile de criza. Consider ca aceasta problema nu este a mea, nici a voastra si, o sa radeti, nici a conducerii statului, care nu exista in momentele in care pensatii de la PNL isi faceau selfie in chiloti, in costume, in vacante pe la sectiile de vot cu reprezentantii paturii pe care eu nu o voi numi diaspora, ci patura muie PSD, cu ale caror voturi considera ei ca au castigat alegerile si, ce sa vezi, considera si diaspora ca au castigat alegerile din Romania si, deci, astazi se pot intoarce asa cum vrea muschiuletul lor la tara mama. Asadar, aceasta problema nu este nici a lui Vela, nici a lui Arafat, nici a lui Despescu. Este problema exclusiva a lui Rares ruj roz.

In aceste zile in care nu declaram nimic, ca e criza si stam sa ne numaram sulurile de hartie igienica, inclusiv astia de la PNL, Rares ruj roz poate prelua aceasta mare problema numita venirea diasporei acasa. Adica venirea muii catre PSD acasica. Aceasta problema este una extrem de grava. Joac-o pe asta, Rares, acum. Una este sa-ti faci poze si alta este sa reintegrezi diaspora social si economic in Romania. Cum faci asta? Isi spun eu: nu ai cum. Astizi in Romanica s-a dat ordin sa se stea pe camere, intr-un mod organizat. Nu s-a dat ordinul ala grav, ca nu avem de ce si nici nu o sa avem de ce. Nu o sa ajungem ca Italia. Dar ca asta sa nu se intample trebuie sa respectam niste lucruri.

Poate iese domnul Vela si ne si explica orele la care sa se mearga la munca. Nu se poate, domnu' Vela, sa se stea acasa permanent. Economia trebuie sa mearga si avem de intretinut diaspora care vine acasa si care, nu stiu daca realizezi, ba, Rarese, nu o mai primeste nimeni inapoi. Diaspora ramane cu noi, asa cum s-a dorit pe corasonel. Doar ca pe econimic, voi care stati prin saloane si va pensati, nu aveti o solutie. Nu aveti o solutie nici pentru noi. In timpul asta, sindicalismul caracteristic natiilor de sclavi sau celor incolonati prin corporatii functioneaza la maximum si inconstient populatia are impresia ca o sa se stea acasa si statul o sa ne plateasca salariile si o sa fie misto, ca o vacanta. Nu se intampla asta. In maxim o luna se va intra intr-un socaj tezhnic major si nu o sa aveti ncii dupa ce bea apa. Mars, dracu', la munca! Forta de munca din Romania, in special aia de productie, trebuie sa se mobilizeze in schimburi si sa produca pana la refuz. Asta inseamna o economie in criza. Si pe vremea razboiului fabricile de orice fel produceau", a spus Dana Budeanu in rubrica sa de pe stiripesurse.ro.