Autoritatle Inspectoratului Scolar Vrancea au luat masuri pentru prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19, marti seara, in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea.

Scolile au fost inchise pana pe data de 15 aprilie, dar elevii sunt dornici sa iasa din case pentru a se intalni cu pritenii si colegii si pentru a socializa. In acest context, s-a discutat depre masurile care trebuie impuse pentru a determina elevii sa stea in case cat mai mult timp, avand in vedere instituirea starii de urgenta la nivel national.

Sefii Inspectoratului Scolar au dat asigurari ca politia va patrula pe strazi si ii va legitima pe elevii care se afla afara. Din acest motiv profesorii ar trebui sa tina legatura cat mai des cu elevii prin intermediul online.

"In cadrul sedintei CJSU s-a ridicat problema ca elevii circula pe strazi, in grupuri. Ca atare, facem apel la dumneavoastra sa informati cadrele didactice care la randul lor sa recomande elevilor sa stea mai mult la domiciliu. Totodata, s-a pus problema controalelor de catre politie si jandarmi privind legitimarea acestora pe strazi si mai ales in baruri, cafenele etc. Toate acestea le recomandam si le reamintim pentru ca traversam etapa starii de urgenta instaurata la nivel national", a declarat inspectorul general scolar al ISJ Vrancea, Dorin Cristea.