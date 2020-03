Patronul FCSB, Gigi Becalii a facut un gest emotionant, in plina pandemie de coronavirus. Acesta a declarat ca a vorbit cu managerii unei fabrici de camasi din Romania si i-a rugat sa opreasca productia camasilor si sa inceapa sa fabrice doar masti si halate, iar costurile vor fi suportate de el.

"Am vorbit la cea mai mare mare fabrica de camasi din Romania. Le-am zis «Bai, nu mai faceti camasi! De acum incolo lucrati non-stop si faceti masti si halate, vi le cumpar eu». Cei de acolo au intrerupt productia de camasi. Sa se faca in fiecare zi cate 5.000 de masti si halate, ca sa dau la spitale. Le platesc eu. Doar la Spitalul Matei Bals am dat pana acum. Dar m-a sunat cineva de la Spitalul din Radauti si voi duce vineri si acolo. Fata domnului Adrian Streinu Cercel mi-a cerut ajutorul. Streinu Cercel a facut lista cu ce era nevoie", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a declarat ca nu ii este frica de coronavirus, avand in vedere ca el merge la biserica zilnic si se roaga.

"Cel mai mare ajutor pe care il dau oamenilor este rugaciunea mea, pe care o fac la biserica. Ma rog la Hristos. S-au vindecat vreo 19. O sa se vindece toti, asa o sa faca Dumnezeu. Unde e Sfanta Liturghie e greu cu boala. Cum sa-mi fie frica de coronavirus? Sunt impartasit. Nu mi-e frica. Ma duc in fiecare zi la biserica. Se apropie vreun virus sau microb de mine cand eu ma rog la Hristos timp de doua ore la Sfanta Liturghie? Nu poate niciun coronavirus", a mai declarat Gigi Becali.