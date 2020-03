Trei barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au luat la bataie in centrul de carantina de la Pitesti.

Cei trei barbati ar fi parasit camera in care se aflau in carantina, in centrul de la Pitesti, iar ulterior s-ar fi luat la bataie.

Conform autoritatilor, jandarmii ce asigurau paza si ordinea la Centrul de Carantina din Pitesti au fost solicitati de catre o persoana aflata in centru, care a raportat ca trei barbati s-au luat la bataie.

Cei trei indivizi au fost gasiti in afara camerelor in care erau autoizolati.

„Unul dintre barbati prezenta urme de sange pe fata iar altul pe brat, iar cand au fost intrebati despre cele intamplate unul dintre ei a declarat ca a fost agresat de ceilalti doi”, au transmis jandarmii, conform mediafax.ro.

Niciunul dintre cei trei nu a scapat nepedepsit. Barbatii au fost sanctionati fie pentru provocare, fie pentru partiicparea la scandal. Au fost date un avertisment si doua amenzi de cate 800 de lei.

De asemenea, toti cei trei au acum si dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, avand in vedere ca acestia si-au parasit camerele si nu au respectat regulile de carantina.