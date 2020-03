Guvernul Romaniei transmite, printr-o postare pe Facebook, studiile cercetatorilor care arata faptul ca o persoana care a fost infectata cu virusul COVID-19 devine imuna dupa ce se vindeca, dar cei care au deficiente imune sunt expusi la o re-infectare.

"Oamenii de stiinta afirma ca, dupa trecerea printr-o astfel de infectie, o persoana dezvolta imunitate la aceasta.

Informatia a fost confirmata intr-un cadru oficial de unul dintre cei mai reputati imunologi americani. Pentru a mentine rigurozitatea stiintifica a informarii: deocamdata este prea devreme in derularea epidemiei pentru ca suficiente studii stiintifice pe acest subiect sa fi fost publicate. Teoretic exista posibilitatea ca unele persoane cu deficiente imune sa se re-infecteze", se arata in postarea pe Facebook.

Noul coronavirus s-a raspandit in 159 de tari si teritorii, in aproximativ trei luni. Pana in acest moment, in intreaga lume, au fost confirmate peste 198.600 de cazuri de infectie cu COVID-19 si 8.000 de oameni au murit, in timp ce peste 82.770 s-au vindecat.