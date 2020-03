O femeie de etnie rroma, blocata la granita, a amenintat si jignit romanii, spunand ca "virusul nu a dat in tigani."

Femeia, blocata in vama, spune ca "virusul inca nu a dat in tigani", dar ca romanii au fost loviti. Femeia le mai spune romanilor ca vor muri.

Aceasta mai spune si ca este mandra ca cerseste in afara tarii.

"Noi suntem tigani, inca in tigani nu a dat virusul, dar in romani a dat. Nu mor caii cand vor cainii. Voi sunteti caini pentru noi, ca pentru ca ne judecati sunt copii. Voi aveti copii? Stiti ce inseamna asta sa spuneti ca murim? Sa ne impusca aici? Handicapatilor! Romani prosti" sunt o parte din mesajele ce pot fi auzite in video.