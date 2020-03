Ministrul de Finante, Florin Citu, a dat asigurari romanilor ca nu vor fi probleme cu plata salariilor, pensiilor si facturilor de la stat in aceasta perioada. El a mentionat faptul ca statul roman si-a reasigurat cheltuielile inca de la inceputul anului si nu vor exista probleme.

"Nu stiu care va fi situatia economica mondiala, dar eu ma asigur ca avem bani sa platim pensii, salarii, drepturi sociale. (...) Am fost precauti si la inceputul anului am refinantat cheltuielile din acest an. Tot ceea ce are de cheltuit statul, toate facturile vor fi platite, nu este niciun fel de problema", a declarat oficialul in cadrul unei emisiuni, citiat de stiripesurse.ro