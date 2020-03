Potrivit ministrului, va fi inchisa activitatea de servire si consum a localurilor publice precum baruri, cafenele, restaurante si hoteluri. Activitatea lor poate continua pentru livrarile la domiciliu sau alte activitati care nu presupun clienti in incinta, scrie Digi24.

Alte masuri anuntate de Ministrul de Interne prevad inchiderea salilor de fitness si a saloanelor de infrumusetare precum si a tuturor activitatilor culturale, religioase, sportive, balneare efectuate in spatii inchis. Se interzice si organizarea de evenimente in aer liber cu mai mult de 100 de persoane. In cazul in care evenimentele aduna mai putin de 100 de persoane, atunci distanta dintre persoane trebuie sa fie de cel putin un metru.

Vela a infirmat zvonurile potrivit carora anumite orase vor fi inchise.

Acesta a mai anuntat ca vor fi anulate zborurile din Spania catre Romania pentru o perioada de 14 zile.