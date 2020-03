Senatorul PMP, Catalin Iliescu, considera ca romanii care s-au intors in tara, odata cu inceperea epidemiei de coronavirus, s-au intors pentru ca lucrau la negru si voiau sa se "foloseasca de protectia sociala din Romania".

"Oamenii seriosi care indeplinesc conditiile societatii din tara in care si-au facut un rost, accepta regulile tarilor respective si au ramas acolo. Am o vaga impresie ca s-au intors acasa doar cei care lucrau la negru. Oameni care nu au contribuit niciodata la stat, dar azi se folosec de protectia sociala din Romania. Sunt spitalizati in caz ca au probleme si lista poate continua. Reforma in acest domeniu trebuie sa vina in cat mai scurt timp. Astfel, vom fi doar unii care ne platim contributii la sistemul de Stat si altii care se folosesc de ele", sustine senatorul PMP.

Catalin Iliescu sustine ca exista persoane care "au fentat" politistii de la Vama, spunandu-le acestora ca vin din alta tara, desi ei se intorceau din tari afectate, precum Italia.

"In plus, am vazut zilele acestea ca vin cu niste aere de superioritate de zici ca noi suntem datori la ei. Vezi cazul tinerei din Moinesti, venita din Italia. Am mai vazut un caz ieri si m-a revoltat! Un grup de indivizi se laudau ca au fentat politistii de la Vama, spunandu-le ca au sosit din Ungaria in loc de Italia, neconstientizand cat rau fac. Odata intorsi acasa pun in pericol viata parintilor, copiilor, prietenilor lor. Am vazut ca unii recurg la alte mijloace de existenta, nu tocmai 'ortodoxe', pentru a se intretine in tarile unde aleg sa traiasca. Sunt indivizi care figureaza chiar pe listele celor dati in urmarire generala de Politie. Vreau sa mentionez ca am toata stima pentru cei care muncesc legal, dar personajele amintite sunt o pata pe obrazul nostru al tuturor. Daca nu facem nimic ne afundam si mai mult in 'mocirla'!", a mai transmis Catalin Iliescu.

Senatorul PMP este de parere ca Romania este in Uniunea Europeana "doar cu numele", iar in tarile din Europa se accepta "la greu" munca la negru. Iliescu spera ca, dupa aceasta lectie, lumea sa inceapa sa gandeasca in perspectiva.

"Suntem in UE doar cu numele in domeniul libertatii fortei de munca. In tarile europene se accepta la greu munca la negru. Cand dau de greu si vad ca nu vine salvarea, deoarece nu au contracte de munca, implicit nu au contribuit dau fuga acasa. Aici e perfect pe banii contribuabililor. Si noi vrem sa prospere tara. Asa nu va prospera niciodata. Ceea ce se intampla zilele acestea e si o lectie pentru toata clasa politica, de aceea trebuie implicare si gasite solutii! Sper sa ne facem bine si toata lumea sa inceapa sa gandeasca in perspectiva", a mai scris pe pagina sa de Facebook senatorul PMP.