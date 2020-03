Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inceput sa ia masuri in contextul prevenirii raspandirii virusului COVID-19, anuntand ca spatiile de joaca, starzile si alte obiective sociale vor fi dezinfectate zilnic.

Postarea integrala de pe Facebook a Gabrielei Firea:

"Dezinfectam spatiile de joaca din parcuri si a alte obiective sociale. Strazile din centrul Capitalei sunt salubrizate si spalate zilnic cu substante dezinfectante!

In contextul raspandirii virusului COVID-19 din ultima perioada si in scopul pastrarii unui cadru salubru al domeniului public, Primaria Capitalei deruleaza in prezent o serie de masuri specifice, precum igienizarea locurilor de joaca din parcurile din Capitala sau intensificarea actiunilor de salubrizare si spalare a strazilor.

Salubrizarea si spalarea cu substante dezinfectante a strazilor din Capitala

In acest sens, colaboram cu primariile de sector si operatorii de salubrizare pentru intensificarea programelor de igienizare a domeniului public, in special prin actiuni de spalare a strazilor si trotuarelor din toate sectoarele Capitalei.

Subliniem faptul ca in aceasta perioada actiunile de spalare a strazilor din toate sectoarele Capitalei se realizeaza folosind substante dezinfectante.

Astfel, in prezent, in zona centrala din Capitala, acolo unde sunt prezente obiective sociale si trafic STB, se intervine zilnic, atat pe carosabil cat si pe trotuar, prin actiuni de spalare care se efectueaza pe timpul zilei sau al noptii, inclusiv in zilele de sambata si duminica.

De asemenea, operatorii de salubritate efectueaza programe de spalat pe toate arterele cu trafic STB si cu obiective sociale din toate cele 6 sectoare, respectand un interval care sa nu depaseasca 2-3 zile.

Reamintim faptul ca programele de salubrizare sunt stabilite de primariile de sector si puse in aplicare de operatorul de salubritate care actioneaza pe raza sectorului respectiv.

Dezinfectia locurilor de joaca si a altor obiective sociale

Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Eco Igienizare, a demarat, la inceputul acestei saptamani, dezinfectia tuturor locurilor de joaca din parcurile aflate in administrarea ALPAB: Parcul Carol, Parcul Cismigiu, Parcul Herastrau, Parcul Izvor, Parcul Tineretului, Parcul Floreasca, Parcul Miorita, Parcul Bordei, Parcul Circului, Parcul Verdi.

Dupa finalizarea locurilor de joaca, echipele companiei Eco Igienizare continua cu dezinfectia mai multor institutii de invatamant din sectorul 5 - Scoala Gimnaziala 150, Scoala Gimnaziala 143, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Gusti”, Liceul Teoretic ”Stefan Odobeja”, Colegiul Tehnic Energetic, dar si cu alte institutii si companii, precum:, Distrigaz, Societatea de Transport Bucuresti, teatre, alte institutii de invatamant.

Facem precizarea ca operatiunile de dezinfectie se realizeaza cu aparatura profesionala, nebulizatoare si cu atomizoare, fiind folosita substanta BIONET A15 (substanta biocida), avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide.

Toate operatiunile de dezinfectie sunt realizate de personalul specializat si pregatit al Companiei Municipale Eco Igienizare", a scris pe Facebook Gabriela Firea.