Potrivit studiilor realizate de cetatorii din cadrul Institutului de sanatate publica din Germania, pandemia de coronavirus ar putea dura aproximativ doi ani. Presedintele agentiei de sanatate publica a mentionat ca evolutia depinde de viteza cu care va fi dezvoltat un vaccin impotriva virusului.

Lothar Wieler, presedintele Institutului Robert Koch, a sustinut ca aproximativ 60% pana la 70% din populatia lumii va fi infectata, se va vindeca si va dobandi imunitate. Acesta a adaugat ca este imposibil de estimat cat de repede se va intampla acest lucru.

"Presupunerea noastra de lucru este aceea ca va dura aproximativ doi ani", a spus oficialul in cadrul unei conferinte de presa.

Intrebat fiind de urmarile acestei pandemii, Lothar Wieler a raspuns: "Inca nu stim care va fi rata de deces la final".

Specialistul a declarat ca spitalele ar trebui sa creasca de cel putin doua ori capacitatea in unitatile de terapie intensiva in contextul in care unul din cinci pacienti se prezinta cu afectiuni grave, potrivit stiripesurse.ro