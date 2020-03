Lectura sub un minut

Primaria Municipiului Calarasi a inceput sa dezinfecteze starzile orasului, pentru a preveni raspandirea infectarii cu virusul COVID-19.

Pana la momentul actual, Primaria Municipiului Calarasi a afirmat ca nicio persoana din oras nu a fost diagnosticata cu coronavirus.

In schimb, in Calarasi sunt autoizolate si monitorizate la domiciliu, iar 36 se afla in carantina, potrivit site-ului adevarul.ro.