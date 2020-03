Cu toate ca Romania este in stare de urgenta din cauza coronavirusului, Guvernul da startul programului Rabla de anul acesta.

Programul Rabla Clasic ia start marti, 17 martie, iar anul acesta, vine si cu cateva noutati. Astfel, romanii pot acum sa cumpere si motociclete, nu doar masini noi.

Cat de mult succes va avea programul Rabla acum, ramane de vazut, avand in vedere ca piata auto, la fel ca multe alte sectoare economice, este grav afectata de coronavirus.

”Incercam, chiar si in aceste momente grele, sa sustinem politicile de mediu, sa va sprijinim pe voi si sa ne respectam promisiunile. Trebuie sa fim atenti in aceasta perioada si sa evitam cat se poate suprapunerea celor doi factori care ne pot afecta: coronavirus si calitatea aerului. Daca v-ati uitat in ultimele zile pe starea aerului din Romania, poate ati observat ca aceasta a fost una foarte buna.

Insa, am ajuns sa atingem aceasta stare doar pentru ca izolarea ne-a facut pe multi dintre noi sa ne parcam masinile si sa ramanem acasa. Ganditi-va cum ar fi sa avem aceleasi date de aer intr-o perioada de activitate normala. Eu cred ca se poate!” a declarat Costel Alexe, Ministrul Mediului, odata cu debutul acestui nou program Rabla.

Cei de la Administratia Fondului de Mediu (AFM), care deruleaza acest program, lucreaza acum la modificarea procedurii, astfel ca beneficiarul unui tichet Rabla nu va mai fi nevoit sa mearga in persoana la dealer.

„Avand in vedere conditiile speciale in care ne regasim, le-am cerut colegilor mei de la AFM sa analizeze posibilitatea de transmitere digitalizata a documentelor in cadrul programului. Sper ca in zilele care urmeaza sa avem gata un sistem online si sa puteti parcurge aproape toti pasii de acasa”, a mai adaugat ministrul, arata stiripesurse.ro.

Noile cifre pentru programul Rabla

Anul acesta, Rabla clasic are cel mai mare buget de la initierea programului si pana in prezent, de 405 milioane de lei. Aproximativ 60.000 de persoane ar urma sa beneficieza de acesta.

Prima de casare este tot de 6.500 de lei, insa pot fi adaugati alti 1.000 de lei daca noua masina cumparata se incadreaza sub pragul de emisii de 96 de grame de CO2 pe kilometru.

De asemenea, masinile cu sisteme GPL sau GNC aduc beneficiarului un bonus de 1.000 de lei.

Cele doua bonusuri de mai sus pot fi chiar suprapuse.

Exista si o noutate anul acesta, demararea programului Rabla Moto. Astfel, daca vrei sa iti cumperi o motocicleta noua, poti primi un sprjin de 3.500 de lei daca duci o masina veche la Remat.