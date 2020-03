Barbatul in varsta de 32 de ani, din Bacau, a fost retinut de catre autoritatile locale fiindca ar fi agresat sexual un copil de zece ani cu domiciliul in comuna Movilita.

"Luni, ora 14,55, politistii din Panciu au fost sesizati de un barbat din localitate despre faptul ca, in timp ce se deplasa catre comuna Movilita, in dreptul unei ferme a identificat un minor in varsta de zece ani, care a relatat faptul ca in jurul orei 14,00 ar fi fost agresat sexual de o persoana necunoscuta. In urma verificarilor efectuate cu operativitate de politisti, a fost identificat la scurt timp un barbat de 32 de ani, din comuna Cotofanesti, judetul Bacau, principalul banuit de savarsirea faptei", se arata intr-un raport transmis de IPJ Vrancea, potrivit stiripesurse.ro