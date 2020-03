Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad a transmis un comunicat in care se mentioneaza ca noul coronavirus nu se transmite prin intermediul alimentelor.

"Acest virus are nevoie de o gazda pentru a creste si nu se poate dezvolta pe alimente sau in interiorul acestora. In mod obisnuit, virusul este transmis prin contact direct cu lichidele corporale ale unei persoane infectate (tuse, stranut) sau indirect cu suprafetele pe care o persoana infectata a tusit sau a stranutat", conform sursei citate.

In comunicat se mai arata si faptul ca "informatiile actuale sugereaza ca virusul poate supravietui cateva ore pe suprafete, dezinfectantii simpli de uz casnic fiind eficienti in vederea eliminarii acestuia. In cazul in care personalul lucrator din sectorul alimentar respecta cu strictete bunele practici de igiena personala, nu exista posibilitatea ca acesta sa contamineze produsele alimentare sau spatiile din cadrul unitatii".

De asemenea, Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda mentinerea unor criterii de igiena generala care include spalarea si igienizarea frecventa a mainilor.

"In privinta proprietarilor/managerilor din unitatile alimentare, ca urmare a comunicatelor oficiale din partea Guvernului Romaniei, este obligatoriu ca angajatii acestora sa nu aiba simptome de infectie cu COVID 19. De asemenea, proprietarii magazinelor din sectorul alimentar trebuie sa se asigure ca personalul este informat cu privire la situatia COVID 19", potrivit stiripesurse.ro.