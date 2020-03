Politia Romana avertizeaza ca este o perioada favorabila pentru fake-news, in contextul in care au inceput sa apara mesaje potrivit carora "sunt hoti imbracati in medici sau persoane care vin sa va faca teste medicale sau sa dezinfecteze casele".

Politia Romana recomanda ca oamenii sa se informeze doar din surse oficiale. In mediul online a circulat un mesaj potrivit caruia "sunt hoti imbracati in medici sau persoane care vin sa va faca teste medicale sau sa dezinfecteze casele". In mesaj se mai arata ca "sunt grupuri care se organizeaza, sunand inainte la telefon, cer date personale, gen cati sunteti in casa, ce varsta (batranii sunt cei mai afectati), ca sa stie unde sa atace". Politistii sustin ca astfel de cazuri nu au fost sesizate in Romania. "Este o perioada favorabila pentru 'fake news'. Informati-va doar din surse OFICIALE, iar legat de mesajul din imaginea atasata…NU ESTE REAL! Nu exista cazuri de acest fel sesizate in Romania! Citeste si: Dan Voiculescu: "Este necesar un pachet financiar de minim 5... P.S.: Autoritatile anunta venirea lor!", a anuntat pe Facebook Politia Romana.

