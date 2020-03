Politistii de frontiera din Portul Constanta au confiscat incaltaminte contrafacuta adusa din China.

In urma verificarii unui container sosit din China, autoritatile au descoperit ca proprietarul marfii, un cetatean chinez, ar fi adus 1.040 perechi de incaltaminte contrafacuta in zona de sud a portului Constanta, care urma sa fie livrata catre o firma din Bucuresti.

Politistii de frontiera au intocmit un dosar penal pe numele persoanei care a adus incaltamintea contrafacuta in valoare de peste 500.000 lei.

"In urma confirmarii, din partea titularului de marca, a faptului ca bunurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuala al unei marci cunoscute, in data de 16.03.2020 politistii de frontiera s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare, ce-l prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate, marfa in valoare de 504.000 lei fiind confiscata", se mentioneaza intr-un comunicat trimis de Garda de Coasta, citat de stiripesurse.ro.