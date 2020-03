Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat ca a discutat cu industria confectiilor pentru a incepe productia de masti si echipamente de protectie pentru medicii din Romania.

Virgil Popescu a spus ca problema actuala este gasirea materialelor necesare pentru a incepe productia.

"Producem confectii, am vorbit cu patronajul din zona confectiilor si acum vom incepe sa producem masti si echipamente de protectie pentru medici. Acum ne chinuim sa gasim materiale si vom incepe sa producem. Nu este foarte greu sa faci o astfel de schimbare. Ganditi-va ca un combinezon pentru medici este asemanator cu o salopeta. Avem linii de productie, am foarte multe solicitari la Minister pentru aceste schimbari. Problema noastra este sa gasim materialele. Pentru mastile de protectie este ceva mai usor, dar tot problema materialului ramane. Am convingerea ca in aceasta saptamana vom gasi materialele si imediat ne vom apuca de lucru. In cateva zile vom produce masti de protectie in Romania", a declarat Virgil Popescu.

Alta veste buna data de ministrul Economiei este ca Farmec Cluj a depus cerere pentru a incepe sa produca biocide.

"Va mai dau o veste buna: Farmec Cluj a depus o cerere pentru a putea produce biocide. In Romania nu mai produce nimeni biocide si am discutat astazi cu ministrul Sanatatii, am deblocat si va incepe productia de biocide, pentru a nu mai depinde doar de import", a mai spus Virgil Popescu.

Ministrul este de parere ca este momentul sa fie repornita industria esentiala din Romania.

"Cred ca este momentul sa repornim industria esentiala in Romania. Nu vorbim doar despre materiale sanitare, vorbim despre toate produsele de care are nevoie o tara in situatie de criza", a inceiat Virgil Popescu.