Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a precizat masurile pe care Guvernul Orban le pregateste astfel incat mediul economic din Romania sa faca fata crizei provocate de COVID-19.



"M-am uitat si stiu ce se intampla in Romania. Am inceput cu un program care ajuta exact IMM si acest sector, capital de lucru. Ce am invatat in criza din 2008 a fost ca ce aveau nevoie atunci companiile erau lichiditatile. Am creat un produs, cu care putem sa mergem pana la un plafon de garantii de 10 miliarde de lei, cu sansa de multiplicare in jur de 7, deci asta ar insemna cam 70 de miliarde efect in economie, capital de lucru cu dobanda 0, fara niciun fel de comision, o perioada de gratie de aproape sase luni de zile, garantat in majoritate, 90%, de catre stat. Este un produs care, in aceasta perioada, merge direct la tinta, catre IMM", a precizat Citu in cadrul unei emisiuni.

Intrebat de unde se pot lua aceste sume de bani, acesta a raspuns: "De la orice banca. Detaliile vor fi aprobate in sedinta de Guvern, dar deja a fost construit produsul si noi il facem prin Fondul National de Garantare a IMM-urilor, iar apoi poate fi luat de orice banca"

"Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, continuam injectia de lichiditate in economie. Ati vazut astazi ca, prin ANAF, am relaxat o serie de conditii, dar mult mai important, rambursam TVA pentru martie foarte urgent. Mai sunt 2,5 miliarde pentru luna martie de rambursat. Urmeaza pentru aprilie 6,7 miliarde de lei. Deci 10 miliarde de lei se intorc in economie in aceste doua luni", a precizat oficialul, potrivit stiripesurse.ro.

De asemenea, Florin Citu a mai adaugat faptul ca in acest moment se pregatesc reglementari pentru combaterea coronavirusului, printre ele aflandu-se si proiectele pentru somaj tehnic: "Sa vedem acolo pe ce sectoare si cum va arata acest proiect. Cred ca o sa fie diferit de 2010. Cred ca o sa fie mult mai targetat. Am invatat din ceea ce s-a intamplat atunci".