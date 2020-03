Presedintele Klaus Iohannis va sustine o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii pentru a discuta despre responsabilitatile in gestionarea epidemiei COVID-19, dupa decretarea starii de urgenta. Ulterior, seful statului va participa la o discutie cu membrii Consiliului European.

Conferinta presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Ludovic Orban si ministrii are loc marti, la ora 15.00.

De la anuntarea starii de urgenta, presedintele a precizat ca Guvernul va veni cu masuri sociale si economice pentru a reduce impactul asupra populatiei si economiei.

Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca va ramane implicat in lupta impotriva crizei generate de coronavirus.

”Tot ceea ce facem in aceasta grea perioada se subsumeaza obiectivului primordial – acela de a proteja viata oamenilor prin limitarea cat se poate de mult a transmiterii infectiei. Eu voi ramane foarte implicat in continuare si voi verifica personal cum se implementeaza toate aceste masuri luate in urma emiterii decretului pentru instaurarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Voi verifica personal la fiecare minister si autoritate in parte cum se aplica aceste masuri”, a declarat presedintele.

De asemenea, marti, de la ora 18.00, presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea membrilor Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea epidemiei COVID-19 care se va desfasura tot prin videoconferinta, potrivit stiripesurse.ro.